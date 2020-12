Grupo de trabalhadores da TAP em protesto na rua

Foto: André Kosters - Lusa

O protesto acontece na porta da sede da TAP. O Movimento Independente dos Trabalhadores esteve em reunião virtual com o presidente do Conselho de Administração. Considera que ainda pouco se sabe do plano de reestruturação, mas garante que os trabalhadores querem participar da avaliação e do plano.