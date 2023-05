Grupo Emirates anuncia lucro recorde de 2,74 mil milhões de euros

No exercício que terminou em março de 2023, as receitas do grupo, atingiram 32,6 mil milhões de dólares, um aumento de 81% devido à forte procura por parte de passageiros em todo o mundo, depois de serem eliminadas quase todas as restrições de viagem, refere o grupo em comunicado.

"Estamos orgulhosos do nosso desempenho em 2022-23, que não é apenas uma recuperação total, mas também um resultado recorde", afirmou o presidente da emmpresa, Ahmed ben Saeed Al Maktoum, citado no comunicado.

A companhia aérea conseguiu sozinha um lucro de 2,9 mil milhões de dólares, em comparação com uma perda de 1,1 mil milhões de dólares no ano anterior. Este resultado foi alcançado graças a um aumento das receitas para 29,3 mil milhões de dólares.

Em plena pandemia de covid-19, o grupo acumulou perdas anuais recorde de 5,5 mil milhões de dólares no exercício de 2020-2021.

O grupo detém, igualmente a Dnata, uma empresa de serviços no aeroporto do Dubai, um dos mais frequentados do mundo com mais de 66 milhões de viajantes em 2022, mais do dobro em relação ao ano anterior.

A Dnata registou um lucro de 90 milhões de dólares, um crescimento sólido em relação ao lucro de 30 milhões de dólares registado no ano anterior.