Grupo hoteleiro sul-africano anuncia despedimento de mais de 2 mil funcionários

O grupo multinacional, que se tornou mundialmente conhecido desde 1979 com abertura do popular destino turístico Sun City, na província do Noroeste, indicou que o corte dos postos de trabalho na África do Sul está estimado em 280 milhões de rands (14 milhões de euros).

Como parte das medidas de reestruturação, o grupo anunciou ainda o encerramento de duas unidades hoteleiras na África do Sul.

"A pandemia [da Covid-19] e os confinamentos relacionados testaram a resiliência do grupo até o limite", afirmou o administrador Anthony Leeming citado pelo jornal Business Report.

O gestor sublinhou que o grupo prevê uma retoma a longo prazo da procura dos seus hotéis e destinos turísticos na África do Sul.

O grupo Sun International é considerado o maior operador turístico no continente africano com um total de 19 hotéis de luxo e casinos, e operações no Chile e Panamá, segundo o sítio oficial da empresa na internet.

A África do Sul regista mais de 628 mil casos positivos de Covid-19 que já causou 14.263 mortos no país desde março, segundo as autoridades da saúde.