Grupo Impresa reduz prejuízos até setembro para 165 mil euros

Lusa24 Out, 2017, 18:13 | Economia

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Impresa refere que o resultado líquido no terceiro trimestre foi negativo em 250 mil euros, o que compara com 1,8 milhões de euros de prejuízos registados no período homólogo de 2016.

Entre janeiro e setembro, as receitas consolidadas decresceram 2,3% para 146,4 milhões de euros face ao ano anterior.

No terceiro trimestre, as receitas totais subiram 4,3% para 47,2 milhões de euros, "impulsionadas pelo crescimento em 10,5% das receitas de publicidade, reflexo transversal a todas as áreas do grupo, e pelo aumento das receitas de circulação", refere a empresa liderada por Francisco Pedro Balsemão.

Nos nove primeiros meses do ano, o resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) desceu 1,3% para 8,6 milhões de euros, enquanto o ajustado dos custos de reestruturação aumentou 6,2% para 10,3 milhões de euros.

"O EBITDA consolidado no terceiro trimestre atingiu 2,5 milhões de euros, o que representa um ganho de 833% em relação ao EBITDA do período homólogo do ano passado, com ganhos refletidos em todos os segmentos do grupo", acrescenta.