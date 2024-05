Grupo José de Mello decide "em meses" investimentos da Lifthium

"Estamos a abraçar este projeto com muito interesse e entusiasmo, com o objetivo de virmos a ser um `player` relevante na refinação de lítio a nível europeu. Construímos esta empresa e uma equipa sólida e estamos a avaliar e a construir condições para tomar uma decisão de investimento nos próximos meses", afirmou o presidente executivo do grupo José de Mello, Salvador de Mello, em conferência de imprensa, em Lisboa.

A portuguesa Lifthium trata-se de um projeto de refinação de lítio, lançado pela Bondalti, que por sua vez é detida a 100% pela José de Mello Capital.

Em cima da mesa continua a localização do projeto, o primeiro grande investimento, que poderá ser em Espanha ou Portugal.

Para esta escolha vão pesar as condições de atratividade, incentivos, rapidez de execução e licenciamento, detalhou o empresário.

Contudo, esclareceu que esta escolha não vai depender de contextos políticos.

"Temos um Governo em funções, que está a tomar decisões e [a escolha da localização] não tem a ver com isso, mas com o trabalho que estamos a fazer. Um trabalho de ambição e natureza complexas e exigentes. Estamos a trabalhar nas duas hipóteses, sem ligação ao tema da instabilidade política", garantiu.

Os primeiros testes para a verificação do produto da Lifthium foram realizados em "instalações alheias", no Canadá. Seguem-se agora os testes em instalações próprias, mas em "escala piloto".

Posteriormente, será aplicada uma "maior escala" e só depois haverá uma decisão de investimento numa fábrica.

Salvador de Mello admitiu ainda a possibilidade de vir a ter parceiros neste projeto, apesar de assegurar que, neste momento, o grupo está a fazer todo o trabalho "por sua conta".

Ainda assim, reiterou ver "com bons olhos" a possibilidade de trazer parceiros para o projeto.

Salvador de Mello não clarificou o investimento associado ao projeto, nem quantas fábricas serão construídas.

A Lifthium integra o consórcio europeu de desenvolvimento de baterias elétricas - IPCEI EuBaTin.

Em julho de 2023, a Bondalti anunciou ter constituído a empresa Lifthium Energy para a refinação em larga escala de lítio verde e o desenvolvimento de um "ecossistema inovador de refinação".

Em comunicado, a `gigante` de química industrial do grupo José de Mello avançou que "tem vindo a desenvolver testes numa instalação-piloto, com vista à refinação de lítio através de eletrólise" e, "face aos resultados encorajadores já obtidos e às oportunidades de mercado, entretanto detetadas, optou pela criação de um veículo próprio para potenciar uma nova ambição de liderança nesta indústria de refinação a nível nacional e internacional".