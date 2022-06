Grupo José de Mello diz que "está fora de questão " ficar com Efacec

"Está fora de questão", disse hoje Salvador de Mello, numa conversa com jornalistas.

O gestor disse que o grupo "aguarda o desfecho do processo de privatização" da Efacec, na qual atualmente detém uma participação de 14%, e que não tem informação de como está a decorrer esse processo.

"Não sabemos os contornos, não temos informação. O Estado é acionista maioritário e está a gerir um processo que levará a um desfecho", afirmou.

Salvador de Mello não se quis alongar em comentários sobre a escolha da DST para comprar a Efacec, referindo que coube ao Estado a avaliação dos interessados.

"Se concluiu pela DST é porque considera um acionista capaz de desenvolver a Efacec", disse apenas.

Contudo, garantiu, ficar com a Efacec "está fora de questão".

Em maio, no parlamento, o ministro da Economia, António Costa Silva, disse que esperava que o processo de venda da Efacec (empresa de engenharia e sistemas) à portuguesa DST SGPS estivesse finalizado até ao final de junho.

A Parpública anunciou em março a assinatura com a DST do acordo de venda direta de uma participação de 71,73% na Efacec.

Entretanto, a Autoridade da Concorrência (AdC) adotou uma decisão "de não oposição" na operação de compra da Efacec Power Solutions pelo grupo DST, de acordo com informação divulgada pelo regulador no seu `site` em 18 de maio.

A Efacec foi nacionalizada em agosto de 2020, após a saída forçada da então maior acionista, a empresária angolana Isabel do Santos, na sequência dos processos judiciais relacionados com as revelações do "Luanda Leaks".