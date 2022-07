Grupo Local de Coimbra apoiou em 4,5 milhões de euros projetos no concelho

Ao todo, no âmbito dos projetos geridos pela Coimbra MaisFuturo, registou-se um investimento total de 7,5 milhões de euros e a criação de 61 postos de trabalho, ao abrigo do atual quadro comunitário, anunciou hoje aquele GAL, no arranque do "Roteiro da Economia Local", em que serão visitadas várias das iniciativas apoiadas.

De acordo com a coordenadora executiva do Coimbra MaisFuturo, Regina Pinto, aquela associação trabalha em todo o concelho, com exceção da União de Freguesias de Coimbra e da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, as zonas mais urbanas do município.

Na sua intervenção, hoje, recordou que o concelho esteve excluído desta possibilidade de ter uma associação de desenvolvimento local durante muito tempo, por ser tido como um município urbano, apesar de ter "território rural".

O GAL trabalha com projetos em diversas áreas, havendo um maior número de iniciativas apoiadas na agricultura, setor "onde estão a acontecer coisas muito interessantes no concelho", sublinhou.

"Temos de ir ao encontro do que se faz fora dos grandes centros e apoiar aquilo que se faz lá. A atividade de Coimbra faz-se também do somatório de todos estes pequenos apoios e projetos", afirmou o presidente da Câmara, José Manuel Silva.

O autarca, na sua intervenção, congratulou-se com o trabalho da Coimbra MaisFuturo, "porque se não apoiasse estes projetos, a maioria deles ficaria no papel".