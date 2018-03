Grupo Lufthansa com resultado líquido recorde de 2.364 milhões de euros

Lusa15 Mar, 2018, 17:26 / atualizado em 15 Mar, 2018, 17:33 | Economia

O crescimento dos lucros é também justificado com os bons resultados no transporte de mercadoria, a redução dos custos e o acordo com os pilotos no final do ano.

A Lufthansa informou que o resultado operativo subiu para 3.310 milhões de euros, num aumento de 45,5% em relação a 2016.

Como referiu a agência noticiosa EFE, para os resultados contribuiu a aprovação do contrato coletivo com o sindicato dos pilotos Vereinigung Cockpit, que contempla os profissionais da Lufthansa, da filial de transporte de carga Lufthansa Cargo e da Germanwings.

Este acordou gerou um efeito extraordinário positivo de 582 milhões de euros no quarto trimestre do exercício.

A faturação foi em 2017 de 35.579 milhões de euros, numa subida de 12,4% em relação a 2016.

"No ano passado podemos baixar novamente os custos, e, ao mesmo tempo, ser a única transportadora aérea na Europa que foi qualificada com cinco estrelas", afirmou o presidente do grupo Lufthansa, Carsten Spohr, cujo contrato foi renovado por mais cinco anos.

Para 2018, o grupo espera que o resultado fique "pouco abaixo" do registado em 2017.

Na próxima assembleia-geral de acionistas, a direção vai propor a atribuição de um dividendo de 0,80 euros por ação, cerca de 60% mais do que o distribuido em 2017.