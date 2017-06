Grupo Lusiaves vai investir 60 milhões de euros em três novas unidades na região

Lusa 30 Jun, 2017, 14:56 | Economia

Num encontro com os jornalistas, nos Paços do Concelho de Pedrógão Grande, onde deflagrou há duas semanas o incêndio em que morreram 64 pessoas, o presidente do grupo, Avelino Gaspar, disse que serão investidos 20 milhões de euros em cada um destes municípios do distrito de Leiria.

Cada uma das futuras unidades da Lusiaves ocupará uma área de 100 hectares e permitirá criar localmente 100 novos postos de trabalho, totalizando três centenas de empregos nos três concelhos.

"Numa primeira fase, estas unidades terão como principal atividade a produção avícola" do grupo, que tem sede em Leiria, adiantou Avelino Gaspar.

Os incêndios que lavraram na região Centro, entre os dias 17 e 24, provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos.

Mais de dois mil operacionais estiveram envolvidos no combate às chamas, que consumiram 53 mil hectares de floresta, o equivalente a cerca de 75 mil campos de futebol.

A área destruída por estes incêndios -- iniciados em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e em Góis, no distrito de Coimbra -- corresponde a praticamente um terço da área ardida em Portugal em 2016, que totalizou 154.944 hectares, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna divulgado pelo Governo em março.

Das vítimas do incêndio que começou em Pedrógão Grande, pelo menos 47 morreram na estrada nacional 236-1, entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, concelhos também atingidos pelas chamas.

O fogo chegou ainda aos distritos de Castelo Branco, através da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra e Penela.

O incêndio de Góis, que também começou no dia 17, atingiu ainda Arganil e Pampilhosa da Serra, sem fazer vítimas mortais.