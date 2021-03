Grupo Mota Engil passa de lucro a prejuízo de 20 ME em 2020

A Mota Engil fechou 2020 com prejuízos de 20 milhões de euros, que compara com lucros de 27 milhões no ano anterior, e uma quebra de 17% no volume de negócios, para 2.429 milhões de euros, divulgou ao mercado.