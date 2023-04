Grupo Pestana regista recorde em 2022 com lucro a superar 100 milhões de euros e receitas de 453 milhões de euros

O lucro do grupo Pestana ultrapassou os 100 milhões de euros no ano passado e as receitas atingiram 453 milhões de euros, "o melhor ano de sempre" da empresa, afirmou hoje o presidente executivo (CEO), José Theotónio.