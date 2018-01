Grupo Ricon despede centenas de pessoas em Famalicão

RTP29 Jan, 2018, 16:13 / atualizado em 29 Jan, 2018, 16:23 | Economia

Em comunicado, citado pela Lusa, o grupo Ricon adianta que as cartas enviadas aos trabalhadores seguiram com a documentação destinada aos pedidos de subsídio de desemprego.



Com um total de oito empresas e um corpo laboral de 600 a 800 colaboradores, a maior parte nas fábricas de Vila Nova de Famalicão, o grupo têxtil terá sido “intransigente” perante cenários de reestruturação que lhe foram apresentados, segundo a edição desta segunda-feira do Jornal de Notícias.O grupo Ricon apresentou-se à insolvência no final do ano passado.





O administrador de insolvência nomeado pelo Tribunal de Famalicão deverá propor, nas assembleias de credores de terça, quarta e quinta-feira, o encerramento do grupo. A decisão dos credores “não passará pela possibilidade de apresentação de um plano de recuperação” por parte da administração.



O grupo, sublinha ainda a administração, “dependia de forma significativa da Gant, quer na vertente do retalho, cuja dependência era total, quer na vertente da indústria, cuja dependência era superior a 70 por cento”.



De resto, a administração do grupo Ricon enfatiza que a Gant “se mostrou totalmente intransigente e indisponível para negociar e/ou mesmo abordar e analisar” quaisquer propostas, entre as quais a possibilidade de vir a tomar o controlo de parte das empresas.



Foram ainda apresentados “diversos investidores interessados em adquirir as empresas/negócios e foi igualmente apresentada uma proposta de reestruturação da dívida do grupo Ricon perante a Gant, relacionada com a manutenção do seu habitual volume de encomendas”.

“Bateria social de apoio”



A Câmara Municipal de Famalicão veio entretanto afiançar que dispõe já de um plano para apoior os trabalhadores da Ricon. A resposta da autarquia passa por programas de requalificação profissional e apoios financeiros e à inserção no mercado de trabalho.



Trata-se, nas palavras do presidente da Câmara, Paulo Cunha, de “uma bateria social de apoio”.



“O que é conhecido é o relatório do administrador da insolvência, que é uma proposta que vai ser tratada na assembleia que ocorrerá nos próximos dias em cada uma das empresas envolvidas. Os credores é que tomam decisões. É óbvio que compete ao administrador da insolvência fazer propostas e foi o que ele fez. Aponta no sentido do encerramento, da liquidação do ativo, da desvinculação imediata dos trabalhadores”, disse o autarca.



Também Paulo Cunha indicou que os profissionais do grupo “já foram formalmente contactados nesse sentido, a todos foi endereçada uma carta a comunicar a cessação do vínculo laboral”. Para salientar que, “enquanto a assembleia de credores não o deliberar, a empresa não se extingue, não há liquidação, não há encerramento”.



“O mais provável é de facto a liquidação e encerramento. O cenário que nós antecipamos como provável é que dentro de 24 ou 48 horas tenhamos 600 trabalhadores deste grupo em situação de desemprego, a maior parte deles do concelho de Vila Nova de Famalicão”, vincou.



O presidente da autarquia reconheceu que “a notícia é muito má para o concelho, péssima para os visados”.



c/ Lusa