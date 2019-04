Grupo SATA agrava prejuízos para 53,3 milhões de euros em 2018

Lusa26 Abr, 2019, 15:47 | Economia

A pesar no resultado estiveram as perdas da Azores Airlines, que opera de e para fora do arquipélago, que registou um prejuízo de 52,93 milhões de euros, ao que se junta o resultado líquido negativo de 2,58 milhões de euros da SATA Air Açores, que assegura os voos nas nove ilhas do arquipélago.

As demais empresas do grupo tiveram resultados positivos, embora os valores sejam residuais no contexto global da empresa.

Os resultados da transportadora serão apresentados esta tarde em conferência de imprensa em Ponta Delgada.