Guarda assegura acesso a medicamentos e bens alimentares a cidadãos vulneráveis

"Atentas as excecionais medidas de contingência que têm vindo a ser aplicadas nos últimos dias para combater a pandemia do Covid-19, a Câmara Municipal da Guarda vai assegurar o acesso de todos os cidadãos pertencentes a grupos vulneráveis e sem apoio familiar (doentes crónicos, pessoas isoladas ou com problemas de saúde/mobilidade) a medicamentos e a bens alimentares", refere a autarquia num comunicado enviado à agência Lusa.

O município presidido por Carlos Chaves Monteiro indica que também garante "o acesso a transportes desses mesmos cidadãos, desde que a necessidade assim o justifique".

Na mesma nota, a autarquia indica ainda que alargou o prazo para que os habitantes possam proceder ao pagamento da fatura da água, saneamento e resíduos sólidos.

"Dada a situação epidémica provocada pelo Covid-19 e tendo em conta a perigosidade de contaminação com as saídas à rua dos cidadãos e o perigo de contágio com o manuseamento de terminais de pagamento automático, os consumidores de água e utentes de saneamento e resíduos sólidos do concelho da Guarda vão ter um prazo mais alargado para o pagamento das suas faturas", lê-se.

Segundo a autarquia, em relação às faturas emitidas, "cuja data de pagamento deveria ocorrer até 24 de março", o prazo "será alargado até ao dia 31 de maio do presente ano".

"Também as faturas a emitir durante o período de contingência, passam a ter um prazo de pagamento de 90 dias, conforme constará na respetiva fatura", conclui.

O grupo municipal do BE da Guarda defendeu hoje, em comunicado, que o município deve "isentar todos os agregados familiares e respetivas empresas do concelho de qualquer pagamento do consumo de água, saneamento e resíduos", durante o período em que a pandemia da Covid-19 estiver ativa.

"Temos consciência que tal medida terá impacto nas contas da autarquia. Contudo, entendemos que situações de exceção merecem, sem dúvida, medidas de exceção", justifica o BE.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.

O surto começou na China, em dezembro de 2019, e espalhou-se já por 170 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.

A Assembleia da República aprovou hoje o decreto de declaração do estado de emergência que lhe foi submetido pelo Presidente da República com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.