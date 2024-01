Guerra sem impacto esperado no preço do petróleo indica Banco de Inglaterra

"Infelizmente, o mundo é um lugar muito incerto. Existe claramente o potencial para novos impactos globais", assinalou Bailey, que falava na comissão parlamentar do Tesouro.

Para o governador, "os acontecimentos no Médio Oriente", apesar de trágicos, "são interessantes" do ponto de vista económico, tendo em conta que, por exemplo, não tiveram o efeito que se temia no petróleo.

"Uma das coisas que, felizmente, não aconteceu é que não tivemos um aumento prolongado dos preços do petróleo", referiu.

O preço do petróleo subiu com o ataque do Hamas em Israel e com a tensão no Mar Vermelho, após os ataques a navios dos rebeldes Houthi.

Contudo, o valor do barril de Brent segue estável à volta dos 77 dólares (cerca de 70 euros).