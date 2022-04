Guerra Ucrânia. Novas sanções da UE deverão abranger gás e petróleo russo

Esta manhã o presidente do Conselho Europeu falou aos eurodeputados. Charles Michel disse acreditar que as sanções da União Europeia à Rússia vão abranger gás e petróleo mais cedo ou mais tarde. Declarações que foram recebidas com um aplauso.