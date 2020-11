Guia de sobrevivência para a pandemia com calçado português

Este ano, por causa da pandemia foram vendidos menos 10 milhões de pares sapatos portugueses no mundo. A concentração de empresas do setor situa-se exatamente nos concelhos onde há maior incidência de casos de Covid 19 no país. Mesmo assim, o setor resisite e lançou mesmo um "Guia de sobrevivência para a pandemia com calçado português".