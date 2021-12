Guia Michelin homenageia o "mentor" Martín Berasategui

A Michelin anunciou este ano dois novos prémios, um atribuído ao mentor e outro para o cozinheiro jovem, "para homenagear dois grandes profissionais da restauração e destacar o seu talento e o seu trabalho diário".

O anúncio foi feito na cerimónia de apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal 2022, que decorreu na cidade espanhola de Valência.

Sobre Berasategui, que tem um restaurante com uma estrela em Portugal, a Michelin refere que o `chef` basco recebe este prémio "após uma carreira de quase 50 anos".

"Com humildade, Martín Berasategui formou muitas gerações de cozinheiros, nos quais inculcou o seu enfoque culinário, as suas referências de trabalho e, sobretudo, a sua paixão por uma profissão em que primam a proximidade e o respeito pelo produto, e o gosto pelo esforço e pelo trabalho em equipa", afirma.

No total, o `chef` tem três estrelas ("uma cozinha única, justifica a viagem") nos restaurantes "Martín Berasategui" (Bilbao) e "Lasarte" (Barcelona), duas estrelas ("uma cozinha excecional, merece o desvio") no "M.B." (Tenerife) e uma estrela (`cozinha de grande nível, compensa parar`) nos "Fifty Seconds" (Lisboa), "eMe Be Garrote" (San Sebastián), Oria (Barcelona) e Ola Martín Berasategui (Bilbao).

Ao receber a distinção, Berasategui recordou que aprendeu a cozinhar numa "casa popular de comidas humildes", mas onde existia "uma cultura de esforço e vontade de levar felicidade" às pessoas.

Sublinhou que, graças ao ensino da gastronomia em escolas e universidades e com a tecnologia atual, os jovens cozinheiros de hoje são "muito melhores, mais rápidos, mais frescos" do que quando ele começou, deixando uma palavra de incentivo: "O melhor está para vir".

Já o prémio "Jovem Chef" foi atribuído a Mario Cachinero, do restaurante "Skina" (Marbella).

"Este talentoso `chef`, de apenas 25 anos, há vários anos que vem impressionando os nossos inspetores. Na edição de 2020 do Guia, a cozinha criativa e perfeitamente executada de Mario Cachinero, que reinventa as receitas tradicionais andaluzas, valeu-lhe duas estrelas Michelin, distinção que se tem renovado a cada ano desde então", refere a organização.