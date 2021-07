Guiné-Bissau prolonga estado de alerta até 24 de julho

"A duração do presente estado de alerta é de 15 dias, com início às 00:00 do dia 09 de julho e término às 23:59 do dia 24 de julho, sendo que a situação deve ser continuamente avaliada e alterada a qualquer momento, se as circunstâncias assim o determinarem", refere o decreto divulgado à comunicação social.

Entre segunda e terça-feira, a Guiné-Bissau registou mais 25 casos de covid-19 para um total acumulado de 3.906 e também registou mais uma vítima mortal para um total acumulado de 70.

O Governo da Guiné-Bissau também justifica o prolongamento do estado de alerta com a terceira vaga da pandemia que está a registar-se na África Ocidental e com o aumento dos casos em Portugal e no Senegal.

"O nível de casos em Portugal e Senegal, pontos de contacto fundamentais do país com o exterior, bem como o facto de a África Ocidental estar a ser assolada com uma terceira vaga da pandemia são fatores que também devem ser tidos em consideração", salienta o decreto.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.004.99 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.