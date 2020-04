Guiné Equatorial anuncia novas regras para captar investimento externo

Falando numa videoconferência com outros ministros da Guiné Equatorial patrocinada pela Câmara de Energia Africana (CEA), Obiang Lima afirmou que o país vai modificar a regulamentação do petróleo, lançar um decreto ministerial para aumentar a atratividade da sua indústria e aprovar um novo enquadramento para as operações na área das minas, nas próximas semanas.

De acordo com um comunicado da CEA, que não detalha quais são as alterações que vão ser feitas, o ministro das Finanças, também presente no encontro virtual, salientou a narrativa negativa percecionada como uma das razões para a dificuldade na captação de investimento.

O governante prometeu que iria divulgar um índice sobre os negócios e um relatório sobre a facilidade de fazer negócios para registar o desenvolvimento e o crescimento do país.

Os participantes no encontro, segundo o comunicado da CEA, concordaram que a diversificação económica é a melhor maneira de a Guiné Equatorial garantir um crescimento económico sustentável e manter o objetivo de captação de mil milhões de dólares em investimento estrangeiro para este fim.

A Guiné Equatorial, o mais recente país a entrar para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, deverá enfrentar este ano uma recessão superior a 05%, mantendo a trajetória de crescimento negativo dos últimos anos devido à descida dos preços do petróleo e à maturação dos poços.