Guiné Equatorial justifica remodelação do Governo com "grave recessão económica"

"O Governo da Guiné Equatorial deseja declarar que é obrigado a tomar medidas rigorosas para mitigar os efeitos de uma grave recessão económica e prevenir a instabilidade política e social", de acordo com uma nota distribuída pelo Grupo APO em nome do Ministério das Finanças, Economia e Planeamento equato-guineense.

O executivo "adotará medidas de precaução, dadas as atuais condições económicas e financeiras decorrentes da pandemia da covid-19" e "para o efeito, decidiu reestruturar o seu gabinete ministerial, a fim de acelerar a implementação de medidas económicas e estruturais atualmente em curso", acrescenta a nota.

O primeiro-ministro reconduzido, Francisco Pascual Obama Asue, tomou posse esta terça-feira perante o Presidente, Teodoro Obiang, que fez também questão de sublinhar que "razões económicas" justificaram a dissolução do Governo anterior e que o novo executivo deve "procurar soluções específicas e viáveis para resolver os atuais problemas enfrentados pelos países do mundo e os problemas económicos", segundo uma nota do gabinete de imprensa do chefe de Estado.

Obiang fez ainda questão de responder à "opinião" veiculada por "alguns meios de comunicação internacionais", segundo a qual a Guiné Equatorial se encontra "numa situação de insolvência", afirmando que o "país tem todos os recursos económicos" e está "a tentar evitar uma situação de insolvência", segundo a mesma nota.

O líder equato-guineense deu várias recomendações ao chefe do executivo durante a cerimónia de tomada de posse, incluindo o controlo dos recursos do Estado, a luta contra a corrupção e Obama Asue fez questão de sublinhar que apenas é "capataz".

"Tenho um chefe de Governo que marca o ritmo. A única coisa que tenho de fazer é igualar o ritmo que o meu chefe de Governo me fixa", afirmou ainda.

A nota do Ministério das Finanças sublinha que a Guiné Equatorial, à semelhança de outros países, enfrenta uma "crise económica sem precedentes", cuja extensão "é ainda desconhecida dada a incerteza sobre a evolução e duração da pandemia" e que desde março a economia do país "tem sido severamente atingida pela dupla crise" do aparecimento da covid-19 e da queda acentuada dos preços internacionais do petróleo.

"Devido à forte dependência da economia no setor petrolífero", essa queda dos preços "teve um forte impacto nos nossos indicadores económicos e financeiros", reconhece o Governo.

"No entanto, é importante salientar que, apesar dos fortes efeitos da crise, a Guiné Equatorial continua a ser uma economia altamente solvente com enorme potencial de desenvolvimento e crescimento, graças ao significativo stock de infraestruturas económicas e sociais de alto nível e aos novos desenvolvimentos no sector do gás, bem como à estabilidade política e social prevalecente", sublinha o comunicado.

"Após a recente crise, estima-se que o nosso produto interno bruto (PIB) irá cair cerca de 6% em 2020, em comparação com uma previsão inicial de uma queda de 1,6%", e num "cenário mais pessimista" "entre 8 e 9 por cento", acrescenta, "muito abaixo dos níveis de muitas economias desenvolvidas e em desenvolvimento que estimam taxas de crescimento negativas de dois dígitos".

Malabo esclarece ainda que o sistema financeiro do país "foi o outro grande sector afetado pela crise", mas "tem o apoio do Governo para manter a sua solvência e cumprir as normas prudenciais da Comissão de Supervisão Bancária (COBAC)".

"Embora a dívida do Governo às empresas de construção, um dos principais clientes do sistema financeiro, tenha aumentado os empréstimos não rentáveis dos bancos, espera-se que, após a regularização desta dívida com a emissão de obrigações públicas, que se encontra bastante avançada, os balanços dos bancos melhorem substancialmente, bem como o seu acesso a um maior refinanciamento junto do Banco Central", conclui a nota das Finanças.

A Guiné Equatorial integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) desde 2014.