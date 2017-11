Gulbenkian lidera ranking das fundações portuguesas mais valiosas

A Fundação Bissaya Barreto lidera no investimento com mais de 20 milhões de euros.



No topo do ranking da despesa está também a Champalimaud, com mais de 157 milhões de euros, seguida da Gulbenkian e da fundação José Berado.



A fundação Salesianos é a que emprega mais trabalhadores, com 1659 funcionários.



A principal área de atuação das fundações é o desenvolvimento comunitário, a solidariedade e a inclusão social.



Os dados fazem parte de um estudo do Centro Português de Fundações que analisa as 15 maiores fundações.