Guterres espera que comunidade internacional seja "generosa" face à dívida moçambicana

Lusa26 Mar, 2019, 14:58 | Economia

Num encontro com a imprensa na sede da ONU em Nova Iorque, dedicado ao tema do ciclone Idai, António Guterres falou em inglês e português e, depois de pedir mais donativos em dinheiro da comunidade internacional, respondeu à Lusa que a ONU vai defender que a comunidade internacional seja "generosa" em relação às dívidas de Moçambique.

"Naturalmente que estaremos solidários com Moçambique nos esforços para que (...) no futuro, tendo em conta a devastação causada e o impacto enorme na própria economia do país (...), para que seja possível a comunidade internacional ser também generosa em relação à forma como o tratamento da dívida será conduzido", afirmou António Guterres.

O secretário-geral da ONU destacou que, "neste momento, o apelo [da organização] é um apelo em relação à ajuda de emergência" e referiu que a comunidade internacional tem "consciência que Moçambique tem uma situação financeira complexa e, nomeadamente, uma dívida complexa".

António Guterres sublinhou que os fundos existentes neste momento para a resposta de emergência em Moçambique, Zimbabué e Maláui são largamente insuficientes, e pediu uma resposta internacional rápida ao pedido urgente ("flash appeal") lançado na segunda-feira para o financiamento de 282 milhões de dólares (quase 250 milhões de euros) para a ajuda de emergência em Moçambique para um período de três meses.