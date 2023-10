Guterres propõe orçamento de 3,1 mil milhões de euros para a ONU em 2024

"O papel das Nações Unidas nunca foi tão vital -- e estamos a intensificar os nossos esforços", disse Guterres à principal comissão orçamental da Assembleia-Geral da ONU.

Guterres destacou iniciativas importantes das Nações Unidas como o Estímulo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a Nossa Agenda Comum , Pacto de Solidariedade Climática e Agenda de Aceleração, para responder aos desafios que a humanidade enfrenta.

"Nestas e em muitas outras frentes, estamos determinados a promover a paz, o desenvolvimento sustentável e os direitos humanos", disse o ex-primeiro-ministro português.

O orçamento proposto para o próximo ano inclui um total de 10.334 postos de trabalho, excluindo missões políticas especiais.

"A maioria dos postos adicionais são necessários para implementar novos mandatos intergovernamentais", explicou o líder da ONU.

Além disso, o valor proposto visa garantir financiamento previsível e sustentável para várias áreas de atividade da ONU, principalmente na luta contra o terrorismo e dos direitos humanos.

O orçamento propõe investimentos contínuos no desenvolvimento sustentável, reforço da programação multilingue, alcance global, bem como uma força de trabalho mais eficiente e eficaz, de acordo com a ONU News.

"O nosso orçamento propõe uma mudança para novas competências, incluindo nas áreas de dados, inovação, digital, previsão e conhecimentos científicos comportamentais, em linha com a minha estratégia de dados e a visão para uma ONU 2.0", afirmou hoje Guterres.

O secretário-geral também expressou preocupação com a deterioração da situação de liquidez da Organização, instando os países a garantirem pagamentos atempados e integrais.

De acordo com Guterres, as arrecadações financeiras diminuíram, criando desafios adicionais.

"Tal como no passado recente, os gestores dos programas vão esforçar-se por minimizar o impacto negativo na execução dos programas. Mas medidas prolongadas de conservação de dinheiro, incluindo a suspensão das contratações, terão impacto na entrega de alguns mandatos", observou.

Durante as próximas semanas, a Quinta Comissão -- o principal órgão da Assembleia-Geral em matéria de orçamento -- discutirá a proposta, inclusive com chefes de departamentos do Secretariado da ONU e gestores seniores de programas.

O Comité apresentará então o seu relatório com recomendações ao plenário da Assembleia-Geral, para aprovação do orçamento da ONU até ao final de dezembro, de acordo com a ONU News.