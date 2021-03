Há 430 mil trabalhadores a beneficiar de apoios ao emprego, revela ministra

Foto: António Pedro Santos - Lusa

A ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, revelou esta quarta-feira que atualmente o Estado está a apoiar 430 mil trabalhadores e 74 mil empresas com o objetivo de assegurar a manutenção do emprego, tanto através do "lay-off" simplificado como do apoio à retomada da atividade.