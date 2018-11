"Há avanços", garantem estivadores do Porto de Setúbal

RTP27 Nov, 2018, 13:30 / atualizado em 27 Nov, 2018, 13:31 | Economia

Depois do encontro com os estivadores destinado a explicar a reunião da véspera, António Mariano revelou que na reunião da véspera os “números aproximaram-se bastante, mas em relação aos salários não”. O presidente do SEAL considerou que as empresas foram ao encontro do número de trabalhadores a integrar nos quadros das empresas, 56, número proposto pelo sindicato. Além disso, o sindicato deseja um acordo coletivo de trabalho, semelhante ao que foi conseguido no Porto de Lisboa.







Mas António Mariano garante que isso não basta. “Não vale a pena dar apenas contrato a 56”, argumentou perante os jornalistas esta terça-feira, referindo que é necessário também garantir trabalho para os 37 trabalhadores que ficam fora dos contratos sem termo.





António Mariano revelou, no entanto, que a greve ao trabalho suplementar, que está a ser realizada por trabalhadores efetivos em todos os portos nacionais. Um protesto diferente daquele que está a marcar a realidade no Porto de Setúbal, onde os trabalhadores precários se têm mostrado indisponíveis para aceitar as propostas de trabalho diário, feito pelas empresas. Há apenas 30 trabalhadores efetivos no Porto de Setúbal. Os precários representam cerca de 90 por cento da força laboral.







O presidente do SEAL considerou que tem sido a situação da Autoeuropa a empurrar as partes e o Governo para uma tentativa de entendimento. António Mariano condena a estratégia, dizendo que “para proteger alguns, a Autoeuropa, entala-se o resto da economia”. “Tudo está preso”, garante.

Operestiva lamenta rejeição do sindicato



As associações que representam os operadores portuários de Setúbal lamentaram esta terça-feira a recusa, por parte do sindicato dos estivadores, da proposta apresentada para resolver a precariedade no porto de Setúbal, que previa a contratação de 56 trabalhadores.



Numa carta aberta a que a agência Lusa teve acesso, a Associação dos Agentes de Navegação e Empresas Operadoras Portuárias (Anesul) e a Associação Marítima e Portuária (AOP) dizem que a proposta "defende os trabalhadores do porto de Setúbal, ao mesmo tempo que assegura a competitividade e sustentabilidade deste porto".



A proposta foi apresentada numa reunião convocada pelo Governo e que juntou à mesa o Ministério do Mar e 13 entidades, para discutir a situação laboral dos estivadores eventuais de Setúbal, que não comparecem ao trabalho desde o início do mês.



"Inexplicavelmente o sindicato não aceitou a proposta e teima em manter uma greve e uma paralisação tentando justificar as mesmas com uma alegada solidariedade com os trabalhadores do Porto de Leixões, representados em cerca de 90% por um outro sindicato, integrado numa Federação Nacional de Trabalhadores Portuários", afirmam as associações.



Na carta aberta, a Anesul e a AOP afirmam: "Continuamos a aguardar que esta proposta seja aceite pelo Sindicato, revendo a sua posição, na defesa do trabalho, dos nossos trabalhadores e do nosso Porto de Setúbal".





