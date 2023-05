Há cada vez mais inquilinos com rendas em atraso

Para além das rendas em atraso, outra das conclusões deste estudo, no qual foram inquiridos quase oitocentos senhorios, é de que o Pacote Mais Habitação, apresentado pelo governo, teve consequências muito negativas para o sector.Devido à situação de incerteza, muitos proprietários preferiram vender as casas.Menezes Leitão diz também que falta confiança aos proprietários para vender ou arrendar imóveis ao Estado português.O presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, com fortes críticas ao pacote Mais Habitação, que está a provocar um sentimento de incerteza, entre os donos de casas.