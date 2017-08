"Há condições para haver uma solução na Autoeuropa"

RTP 30 Ago, 2017, 14:36 / atualizado em 30 Ago, 2017, 15:06 | Economia

Os trabalhadores exigem que a administração retire por completo a intenção que tem de alterar os horários de trabalho, revelou José Carlos Silva, do SITE SUL.



A produção na Autoeuropa está parada devido à greve que começou às onze e meia da noite de terça-feira. O protesto é de de 24 horas e representa, por parte dos trabalhadores, a recusa dos novos horários, com trabalho obrigatório ao sábado, como sendo um dia normal de trabalho, para assegurar a produção de um novo modelo automóvel.



A administração já veio dizer que tradicionalmente o interlocutor nas negociações tem sido a Comissão de Trabalhadores e, portanto, vai aguardar pela nova eleição em outubro.



Sobre este assunto, o sindicalista diz que "o sindicato esteve sempre envolvido neste processo ao longo dos últimos meses e participou neste processo. A Comissão de Trabalhadores, em plenário, marcou uma greve para o dia de hoje, depois da decisão dos trabalhadores. Naturalmente que o Sindicato fez o trabalho que lhe competia, que era legalmente ser ele a emitir o pré-aviso de greve. Portanto, isto foi discutido e foi agendada esta data de greve para hoje com os dois órgãos representativos dos trabalhadores".E acrescentou: "A 3 de outubro será eleita a nova Comissão de Trabalhadores e é natural que venha a ser esta a participar deste processo. O que nós admitimos é que há condições para se resolver este conflito. Haja vontade por parte da administração, a começar pela retirada definitiva desta intenção de alterar os horários de trabalho"."Se isso acontecer, naturalmente, que há espaço para voltarmos a conversar e que os representantes dos trabalhadores se voltem a sentar à mesa com a administração e encontrem a tal solução, que deve passar pela aprovação dos trabalhadores e pela defesa dos seus interesses".A produção na Autoeuropa está parada devido à greve. O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias diz que a paralisação está a ter uma adesão forte.Esta é a primeira greve interna em 26 anos de Autoeuropa. Para o antigo líder da Comissão de Trabalhadores, António Chora, o sindicato afeto à CGTP que convocou a paralisação está a levar a cabo "um assalto ao castelo", criticando duramente os sindicatos de "populismo".O sindicalista José Carlos Silva desmente e garante estar apenas a cumprir orientações dos trabalhadores dadas em plenário. "Isso não faz qualquer sentido. Não se trata de nenhuma competição entre os sindicatos ou a Comissão de Trabalhadores"."Eu gostava de relembrar que António Chora saiu da empresa para a reforma com dois pré-acordos salariais rejeitados pelos trabalhadores. Foi assim que ele saiu da empresa e, portanto, eu compreendo que num momento com este ele possa estar com dificuldades em disfarçar algum sentimento de revanchismo em relação aos trabalhadores da empresa".A administração da Autoeuropa só vai pronunciar-se depois da greve, que termina às 00h00 de quinta-feira.Centenas de funcionários concentraram-se à porta da empresa. A greve pode custar até cinco milhões de euros na fábrica de automóveis.