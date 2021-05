Há consenso "pouco habitual" entre especialistas sobre recuperação

"Há um consenso pouco habitual por parte de todos os especialistas face à recuperação, que arranca já este trimestre nos mercados", referiu Klaus Regling, em conferência de imprensa, no CCB, em Lisboa.

Segundo este responsável do MEE, mantêm-se, no entanto, algumas divergências entre os Estados-membros, tal como já tinha acontecido no passado, em virtude dos diferentes impactos económicos da pandemia de covid-19.

As reuniões informais de ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo) e da União Europeia (Ecofin) que Portugal recebe no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia arrancam hoje no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

Os encontros, que se prolongam até sábado à hora do almoço e em que o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, é o anfitrião, contam ainda com a presença dos governadores dos bancos centrais europeus.