Há mais de seis mil minas abandonadas na África do Sul que são responsabilidade do Estado

"De acordo com a legislação sul-africana, as minas sem dono e abandonadas são da responsabilidade do Estado", referiu Allan Seccombe, porta-voz da instituição sul-africana, em declarações à Lusa.

O responsável indicou que "existem 6.100 dessas minas que estão sob a alçada do Departamento de Recursos Minerais e Energia" do Governo do Congresso Nacional Africano (ANC), no poder desde 1994 na África do Sul.

No início desta semana, Mamphela Ramphele, fundadora do partido político sul-africano Agang South Africa, publicou um artigo de opinião na imprensa local responsabilizando a indústria extractiva pelo estado de abandono em que se encontram várias minas no país.

"A recente violação coletiva de mulheres jovens nas minas abandonadas em West Rand são o resultado doloroso dos fracassos de sucessivos governos em responsabilizar a indústria de mineração para garantir o encerramento das minas e a reabilitação das terras", referiu a ex-política sul-africana.

"As falhas do Governo também são evidentes a nível local, nos municípios em cuja jurisdição as operações de mineração estão localizadas. As infraestruturas física e social básicas estão em grave estado de degradação. Os serviços básicos como estradas, água e saneamento e remoção de lixo estão além da capacidade de muitos municípios. O governo continua a violar o direito dos cidadãos ao acesso a assentamentos humanos dignos e serviços básicos", salientou.

Mamphela Ramphele considerou também que "muitos cidadãos pobres vivem em barracas dentro e em redor de minas operacionais e abandonadas", acrescentando que "os beneficiários do fracasso do governo e do incumprimento das empresas de mineração são os sindicatos do crime que extraem os minerais remanescentes explorando ex-mineiros pobres".

Questionado nesse sentido pela Lusa, o porta-voz do Conselho de Minerais da África do Sul referiu que a organização e as mineradoras alertaram o Ministério no passado para o encerramento e reabilitação dessas minas "e estão dispostos a fazê-lo novamente para encontrar maneiras inovadoras de lidar com esse legado".

"Muitas dessas minas foram fechadas ou abandonadas muito antes da introdução da Lei de Desenvolvimento de Recursos Minerais e Petrolíferos em 2004, que impõe condições estritas às empresas de mineração para terem fundos de reabilitação, fundos de encerramento prematuro e efetuarem simultaneamente trabalhos de reabilitação para evitar os erros cometidos no século de mineração anterior e manterem a indústria a operar nos mais altos padrões de reabilitação ambiental", afirmou Allan Seccombe.

Sobre as medidas de combate à mineração ilegal e ao crime organizado que fustiga o setor, o responsável destacou: "Reforço do policiamento, uma unidade especializada da polícia focada no setor de mineração, legislação muito mais rígida contra a mineração ilegal que resulte em sanções rigorosamente aplicadas aos criminosos, reforço da inteligência criminal para impedir o fluxo de minerais extraídos ilegalmente e dissolver sindicatos do crime, e a prisão de líderes e mentores de sindicatos criminosos por trás da mineração ilegal".

Allan Seccombe referiu ainda à Lusa que o governo sul-africano deve implementar "medidas inovadoras para impedir o acesso a minas sem dono e abandonadas, desenvolvidas em parceria e cooperação entre o Departamento de Recursos Minerais e Energia e o setor privado, melhorar controlos de fronteira e, em última análise, fomentar o crescimento económico e a criação de emprego para providenciar às pessoas fontes legítimas de rendimento".

De acordo com o Conselho de Minerais, existem cerca de 35.000 mineiros imigrantes contratados nas minas da África do Sul, cujo setor emprega uma força de trabalho total de 459.000 pessoas.

"Os trabalhadores moçambicanos representam cerca de metade dos 35.000 mineiros migrantes nas minas sul-africanas, ou seja, cerca de 17.000 a 18.000 mineiros", referiu à Lusa o porta-voz do Conselho de Minerais da África do Sul.