Há menos 25,8% de desempregados do que em abril de 2021

Há agora um total de 314 mil.



Comparando com abril do ano passado, há menos 109 mil pessoas desempregadas e menos 6800 do que em 2019.



As descidas verificaram-se em todo o país, com destaque para o Algarve e em todos os grandes setores de atividade.