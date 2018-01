Há negociações para "salvar" as fábricas da Ricon -- responsável judicial

Lusa30 Jan, 2018, 12:47 | Economia

Em declarações aos jornalistas, Pedro Pidwell, no final das três assembleias de credores que tiveram lugar esta manhã no Tribunal de Comércio de Vila Nova de Famalicão, deixou a mensagem que as próximas 24 horas vão ser fundamentais para o futuro dos quase 800 trabalhadores do grupo Ricon.

"Até a assembleia deliberar a liquidação das empresas operacionais do grupo há sempre tempo de inverter o caminho, não é expectável, mas em tese... Há contactos com outros investidores, que não são da região, são nacionais e estrangeiros. Há esforços para salvar as empresas operacionais, as 4 unidades fabris", garantiu Pidwell.

Hoje, os credores da Nevag SGPS, da Nevag II SGPS e da Ricon serviços votaram favoravelmente ao encerramento e liquidação dos ativos das holdings e à cessação da atividade da atual administração, com exceção para um dos credores, que votará por escrito por não ter tido acesso ao relatório do administrador de insolvência.