"Há um esforço muito grande" para garantir cobertura de Internet a nível nacional, refere secretário de Estado da Digitalização

Mário Campolargo falava na comissão parlamentar conjunta de Orçamento e Finanças, Economia e Obras Públicas, Planeamento e Habitação, Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2022 (OE22).

"Há um esforço muito grande da parte do Governo para garantir a cobertura a nível nacional", afirmou o secretário de Estado, apontando "a identificação que está a ser feita pela Anacom [Autoridade Nacional de Comunicações] das zonas brancas", ou seja, das zonas que não têm cobertura de Internet.

Este "é um primeiro e muito importante processo: saber quais as zonas que não estão cobertas com a tecnologia de alta velocidade ou com tecnologia móvel", prosseguiu Mário Campolargo.

O passo seguinte é "identificá-las" e depois "investir de uma forma, através de concursos públicos, para garantir a cobertura dessas zonas", acrescentou o secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa.

O governante recordou que houve uma consulta pública da Anacom, a pedido do Executivo, "e neste momento os contributos estão em análise".

Depois será feita a identificação, por parte do Governo, "do investimento necessário" e serão lançados os concursos públicos.

"Vamos utilizar neste contexto os fundos do PT20302, no âmbito dos PO Regionais", disse, reforçando que há um "compromisso" do Governo para garantir a cobertura dessas zonas brancas.