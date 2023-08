Habitação. As reações dos partidos ao veto do Presidente

discordância de Belém “é política” e argumenta que se trata de um programa de aplicação urgente. A reação socialista após o veto do presidente da República ao pacote legislativo da habitação coube esta segunda-feira ao líder bancada do PS, Eurico Brilhante Dias, que anunciou a intenção de reconfirmar “o diploma tal como ele está”. O partido sublinha que a





“Respeitamos a discordância política do senhor presidente da República, mas reafirmamos a urgência na resposta à crise da habitação. Por isso, iremos confirmar o diploma na Assembleia da República, nos termos da Constituição”, afirmou Eurico Brilhante Dias a partir dos passos perdidos da Assembleia da República.

A posição do PS era a esperada, mas o líder do PSD diz que se vier, de facto, a reconfirmar o diploma da habitação, isso será visto como um "crime político" e uma "afronta".







"Se o PS não tem esta vontade e humildade e vem com rapidez e ligeireza responder às observações do Presidente da República, é caso para dizer que isto é um crime político, uma asneira monumental e que este Governo não serve para Portugal, não serve para os interesses dos portugueses", disse Luís Montenegro aos jornalistas em Bragança., sublinhou.

BE critica "pacote vazio de propostas"

Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda, critica o "pacote vazio de propostas" do Governo com o plano Mais Habitação.

PCP diz que pacote "não responde a problemas"

Vasco Cardoso, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP, diz que o Governo não apresenta soluções e que o diploma da Habitação "não responde aos problemas".

Chega considera que decisão do PR "vai no sentido correto"

O líder do Chega considera que a decisão do Presidente da República de vetar o diploma da habitação "vai no sentido correto". André Ventura afirma que o diploma é inconstitucional.







"O Presidente da República faz uma análise certeira, que o diploma não só era irrealista, como não encerrava em si nenhuma solução fundamental e útil", disse André Ventura., afirmou, considerando "evidente que pelo ataque à propriedade privada, ao sistema fiscal e pela desproporcionalidade que cria, este diploma é inconstitucional".

Iniciativa Liberal vê decisão como "natural"

O presidente da Iniciativa Liberal,"Pois o melão, do ponto de vista do tempo do presidente da República, está aberto, e creio que aquilo que o presidente da República transmite aos portugueses é encontrou não propriamente um melão, mas uma abóbora ou um pepino".

PAN espera que PS não se limite a reconfirmar o pacote da habitação



Inês Sousa Real realça que o PAN espera que o PS dê um passo atrás para reavaliar o programa agora vetado pelo Presidente da República e que não se limite a reconfirmá-lo. "Seria sinal de teimosia perante alertas e insatisfação que é sentida", argumenta a líder do partido.







Apesar de reconhecer algumas virtualidades ao diploma, razão pela qual o PAN se absteve, Inês Sousa Real diz que o pacote peca por uma desproporcionalidade, chamando de pacote “+ ilusão”, num trocadilho com a expressão do governo “+ Habitação”.