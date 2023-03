Habitação. Governo prepara pacote de incentivos fiscais aos senhorios

No caso do alojamento local, a RTP save também que as autarquias vão ter uma autonomia reforçada.



Em cima da mesa, amanhã, no Conselho de Ministros estão as medidas mais polémicas: o arrendamento coercivo e o fim das novas licenças do alojamento local.



De acordo com a informação recolhida, as soluções ainda não estão fechadas.



O pacote de medidas proposto pelo Governo tem um custo estimado em 900 milhões de euros e propõe responder à crise da habitação.