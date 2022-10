Habitação. Medina diz que medidas para aliviar famílias serão apresentadas em breve

José Sena Goulão - Lusa

As medidas no âmbito da habitação com soluções para mitigar o impacto da subida dos juros para quem tem empréstimo serão apresentadas "muito em breve" disse Fernando Medina, precisando o rigor com que têm de ser desenhadas.