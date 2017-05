Habitantes de Almeida abandonaram instalações da CGD pelas 00:00

RTP 03 Mai, 2017, 07:17 / atualizado em 03 Mai, 2017, 08:43 | Economia

Os habitantes e autarcas de Almeida desmobilizaram depois de, dizem, terem dado mais um dia à administração da CGD para que possa repensar a manutenção do balcão local.

A população protesta contra a intenção da CGD em encerrar a agência da vila, que fica junto à fronteira com Espanha. Esta terça-feira ocuparam instalações entre as 14:30 e as 00:00.

A desmobilização aconteceu depois de o presidente e o vice-presidente da Câmara terem chegado de Lisboa onde estiveram reunidos com o diretor geral da CGD. O encontro com a administração acabou por não acontecer.

Apelaram então à população que seja dado o dia de quarta-feira à administração do banco para que inverta a decisão e mantenha o balcão em funcionamento com o serviço de tesouraria.

"Vamos dar um dia à administração da CGD no sentido de perceber que a nossa união está forte, que as nossas razões são muitas, que a nossa situação é única, que é uma discriminação", declarou o vice-presidente da Câmara Municipal de Almeida, Alberto Morgado.

O autarca também pediu à população de Almeida e do concelho, porque as contas estão agora domiciliadas no balcão de Vilar Formoso, para que, na quinta-feira, pelas 14:30, se dirijam àquela dependência "para saberem das suas contas" e propôs que permaneçam nas instalações "em protesto".

O presidente da autarquia de Almeida, António Baptista Ribeiro, disse que irá apelar ao Presidente da República, ao primeiro-ministro e ao ministro das Finanças a dar conta que o eventual fecho do balcão local da CGD "é um ato discriminatório" e não é aceite, porque se trata de uma sede de concelho.

"Nós não vamos aceitar isto. Eu, não vou aceitar isto. Espero que haja bom senso", declarou, informando que o município manterá o diálogo institucional.

Com o fecho do balcão de Almeida, os habitantes terão de se deslocar a Vilar Formoso, que dista cerca de 15 quilómetros da sede de concelho.

A habitante Cândida Silva, de 80 anos, disse à agência Lusa que foi "das primeiras" pessoas de Almeida a entrar no balcão da CGD, em protesto, por discordar do anunciado fecho.

"Por mim, ficávamos cá a dormir toda a noite e não deixávamos fechar as portas da Caixa. Na quinta-feira só não vou a Vilar Formoso porque vou ser operada às cataratas", disse.

O morador José Lucas, de 85 anos, disse que o fecho da agência de Almeida "é uma vergonha".

"Tenho estado nas manifestações e continuarei, porque querem tirar-nos a Caixa e nem sequer olham para a história de Almeida", disse.

C/ Lusa