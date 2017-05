Haitong Bank realiza aumento de capital de 60 milhões de euros

Lusa 25 Mai, 2017, 18:04 | Economia

Em comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o ex-BES Investimento indicou ainda que, em consequência deste aumento de capital, "o capital social do banco passou a registar o quantitativo global de 486.269.000 euros, representado por 97.253.800 ações ordinárias com o valor nominal de cinco euros cada, tendo os respetivos estatutos sido alterados em conformidade".

Esta injeção de capital foi subscrita e realizada "na totalidade pela acionista controladora do banco", a Haitong International Holdings Limited, uma sociedade com sede em Hong Kong e subsidiária da Haitong Securities (cujas ações estão em negociação na Shanghai Stock Exchange e na The Stock Exchange of Hong Kong Limited).

Já em março deste ano, a Haitong Securities tinha aprovado a subscrição de aumento de capital de 339 milhões de euros no Haitong Bank, além de uma "conversão em capital social de um instrumento financeiro subordinado de 80 milhões de euros (elegível para fundos próprios adicionais de nível Tier 1)".

Em 2015, o antigo Banco Espírito Santo de Investimento (BES Investimento), comprado pela Haitong International, registou um resultado líquido negativo de 35,4 milhões de euros, uma melhoria de 74% face ao prejuízo de 2014. Em 2016, anunciou prejuízos maiores, de 96 milhões de euros.