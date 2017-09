Han e Sophia, os robôs que vão dar palestras na Web Summit

RTP07 Set, 2017, 12:28 / atualizado em 07 Set, 2017, 12:52 | Economia

Faltam exatamente dois meses para o arranque daquela que é considerada a maior feira de tecnologias e empreendedorismo do mundo, a Web Summit. Desta vez, e entre os oradores, estarão dois robôs que ficaram conhecidos pelas suas características humanas. Dotados com inteligência artificial, conseguem manter uma conversa sobre qualquer tema.



O Han e a Sophia têm um rosto quase humano, conseguem reproduzir expressões faciais, reconhecem e lêem rostos. A Hanson Robotics é uma empresa de Hong Kong mundialmente conhecida que "dá vida" a robôs. Foi fundada por David Hanson.



A Web Summit foi criada por Paddy Cosgrave há 5 anos, na Irlanda. Este é o 2.º ano consecutivo que Portugal é o palco para as novas tecnologias. Depois de submeter a sua candidatura, em 2015, e ganhar, Portugal acolherá este evento até 2018, com a possibilidade de o receber até 2020.



Portugal chegou a concorrer contra Amesterdão e Paris, e o fundador, Paddy Cosgrave, admitiu, na altura, que as principais razões pelas quais Portugal foi a escolhida são o entusiasmo e o otimismo dos portugueses.