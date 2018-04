Henrique Granadeiro ouvido na CMVM

RTP18 Abr, 2018, 16:23 | Economia

A notícia é avançada esta quarta-feira pela SIC Notícias. Henrique Granadeiro esteve na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a prestar esclarecimentos sobre os investimentos que a PT SGPS durante o tempo em que foi presidente da empresa.



Em 2014, a PT investiu 897 milhões de euros na Rioforte, empresa do universo Espírito Santo, pouco tempo antes da queda do BES.



A Rioforte, holding não financeira do GES, acabou depois por falir e o investimento viria a provocar problemas à própria Portugal Telecom. A falência ditou mesmo o afastamento de Henrique Granadeiro da liderança da PT, assim como outros responsáveis de topo, como Zeinal Bava.