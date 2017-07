Herdade da Comporta vendida à ARDMA, objetivo é fazer `resort` exclusivo

Lusa 14 Jul, 2017, 18:25 | Economia

Em nota hoje divulgada, a ARDMA, do empresário Pedro de Almeida, diz que a estratégia passa por desenvolver um `resort premium`, "mantendo e reforçando as características únicas da Herdade da Comporta, que a tornam um destino único e uma marca de referência no panorama internacional".

Pedro de Almeida, diz o texto da ARDMA, "optou por se apresentar no processo de venda através de sociedade por si totalmente detida, sem sócios, de modo a desenvolver uma estratégia de investimento que melhor defenda a preservação do património construído na Comporta e para manter flexibilidade nas decisões durante todo o processo de venda".

O objetivo é adquirir no futuro as demais unidades de participação do fundo de investimento Herdade da Comporta FEIF, até aqui detidas pela Rioforte, `holding` do Grupo Espírito Santo (GES).

Não é referido no texto enviado à imprensa o valor do negócio hoje anunciado.

A Herdade da Comporta, que fica situada nos concelhos de Alcácer do Sal e de Grândola, foi adquirida pela família Espírito Santo em 1987.

Face ao colapso financeiro do Grupo Espírito Santo, um tribunal do Luxemburgo colocou a Herdade da Comporta à venda.