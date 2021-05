Hoje debate-se a regulamentação do teletrabalho no parlamento

Quase todos os partidos apresentaram mudanças e todos concordam que o teletrabalho não pode ser imposto ao trabalhador.



As principais divergências estão relacionadas com as despesas do trabalhador que está em casa, sobre quem deve pagar a eletricidade, a água ou telecomunicações.



Para Eduardo Castro Marques, Advogado, especialista em direito do trabalho, esta é uma oportunidade para regular as diretrizes da OIT - Organização Internacional do Trabalho, sobre a conciliação da vida profissional com a vida privada.