Hoje há greve nos comboios e sem serviços mínimos

A paralisação afeta a circulação de comboios em todo o país, já que o tribunal arbitral não decretou serviços mínimos. Também não foram acautelados transportes alternativos.



O ministro do Planeamento e das Infraestruturas tinha manifestado disponibilidade do governo para negociar com os sindicatos, mas isso não foi suficiente para travar a greve.



De resto, Pedro Marques ficou surpreendido com a decisão do tribunal arbitral.