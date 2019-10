Hong Kong pondera acordo de comércio livre com Reino Unido

"Estamos a explorar opções comerciais com o Reino Unido após o lançamento, há dois anos, do nosso Diálogo Estratégico sobre Parceria Comercial", começou por explicar Carrie Lam num discurso numa conferência económica.

"Isso inclui a possibilidade de um acordo de comércio livre na senda do `Brexit`, onde quer que essa estrada leve o Reino Unido. Certamente, isso faz sentido nos negócios", acrescentou, durante o evento promovido pela Asia House, um centro especializado em comércio, investimento e políticas públicas que procura impulsionar o relacionamento político, económico e comercial entre a Ásia e a Europa.

Hong Kong é também o oitavo maior parceiro comercial do Reino Unido fora da União Europeia.

"Também estamos a trabalhar para aderir à Parceria Económica Global Abrangente, um acordo de comércio livre entre a ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) e seis dos seus parceiros", acrescentou.

A ASEAN é o segundo maior parceiro comercial de mercadorias de Hong Kong, logo atrás do interior da China.

"No ano passado, o nosso comércio bilateral de mercadorias totalizou cerca de 130 biliões [117 mil milhões de euros], um aumento de mais de 14% em relação a 2017. Hong Kong, sem surpresa, abriga mais de 600 empresas da ASEAN", sublinhou a governante.

Contudo, Carrie Lam ressalvou que as ambições de Hong Kong "vão muito além da ASEAN" e que o "mesmo acontece com os acordos de comércio livre", oito no total, depois dos compromissos firmados este ano com a Geórgia e a Austrália.