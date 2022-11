Hóspedes e dormidas no turismo sobem 23% em outubro

Segundo a estimativa rápida do turismo, publicada pelo Instituto Nacional de Estatística, as dormidas mantiveram o crescimento em outubro, depois de, em setembro, terem sido registadas subidas de 41,1% no número de hóspedes e de 37,2% nas dormidas.

Em outubro, o mercado interno contribuiu com 1,8 milhões de dormidas (-2,7%) e os mercados externos totalizaram 4,9 milhões (+37,3%).

Já face a outubro de 2019, antes da pandemia, registaram-se aumentos de 21% nas dormidas de residentes e 1,5% nas de não residentes, tratando-se, no último caso, do maior crescimento face a 2019.