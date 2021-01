Hospital de Cantanhede está a dar apoio a unidades da região

De acordo com o gabinete de comunicação, aquela estrutura tem mantido toda a sua atividade, incluindo cirurgias, e criou uma unidade com cinco camas para doentes covid-19, que já hoje recebeu dois doentes do Hospital Distrital da Figueira da Foz.

"Estamos a ultimar um protocolo de colaboração com a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) e hospitais de referência para tratamento da covid-19", disse a mesma fonte.

Embora não seja uma unidade de referência para o tratamento dos doentes infetados com o novo coronavírus, o Hospital de Cantanhede reservou um piso para doentes positivos, com uma equipa dedicada e circuitos específicos, depois de oito dos seus doentes e quatro profissionais terem testado positivo.

Segundo o Hospital de Cantanhede, os oito doentes infetados estão estáveis e o surto foi rapidamente contido.

Apesar dos quatro profissionais infetados, a atividade da unidade hospitalar tem decorrido normalmente, com o atendimento no Hospital de Dia, nas Consultas Externas, no acolhimento a doentes paliativos provenientes do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e na realização de exames complementares de diagnóstico e cirurgias, "que não foi afetada".

As taxas de ocupação em enfermaria e unidade de cuidados intensivos para doentes covid-19 na região Centro estão acima dos 90%, disse hoje à agência Lusa fonte da ARSC.

Segundo a mesma fonte, as enfermarias dos hospitais da região estão com uma taxa de ocupação de 93%, idêntica a segunda-feira, e as unidades de cuidados intensivos passaram de 89 para 91%.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.041.289 mortos resultantes de mais de 95,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.246 pessoas dos 566.958 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.