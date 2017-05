Foto: José Coelho - EPA

A poucos dias dos motores começarem a aquecer em mais uma edição do Rally de Portugal, o centro histórico de Braga, onde este ano vai decorrer pela primeira vez a etapa urbana da prova, está com lotação esgotada.





Num espetáculo de velocidade, como é o Rally de Portugal, a preocupação principal tem que ver com a segurança, principalmente do público. Para isso, estão definidas as zonas destinadas aos espetadores, sob o olhar atento de dois mil operacionais do comando territorial do Porto da GNR.



A adesão do público tem sido grande, pela experiência de edições anteriores.