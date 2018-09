Partilhar o artigo Hotéis com menor taxa de ocupação mas preços mais altos num julho "frio" (AHP) Imprimir o artigo Hotéis com menor taxa de ocupação mas preços mais altos num julho "frio" (AHP) Enviar por email o artigo Hotéis com menor taxa de ocupação mas preços mais altos num julho "frio" (AHP) Aumentar a fonte do artigo Hotéis com menor taxa de ocupação mas preços mais altos num julho "frio" (AHP) Diminuir a fonte do artigo Hotéis com menor taxa de ocupação mas preços mais altos num julho "frio" (AHP) Ouvir o artigo Hotéis com menor taxa de ocupação mas preços mais altos num julho "frio" (AHP)

Tópicos:

Alentejo, Beiras, Cristina Siza, Estoril, Leiria Templários,