Hotéis do Algarve com taxa de ocupação superior a 80% para Ano Novo

Foto: Etienne Girardet - Unsplash

A taxa de ocupação média nos hotéis do Algarve vai ser superior a 80 por cento no fim do ano. O número foi calculado pela Região de Turismo. Os portugueses e os espanhóis são os que mais procuram o Algarve para a passagem do ano.