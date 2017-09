Hotelaria em Fátima espera atingir mais de um milhão de dormidas este ano

Lusa27 Set, 2017, 14:25 | Economia

"Neste momento, a tendência, face às reservas que temos, é a de termos mais de um milhão [de dormidas]", avançou o presidente da ACISO Domingos Neves, que falava à agência Lusa no final da apresentação do programa do Congresso Internacional de Turismo Religioso, que se vai realizar em Fátima.

Segundo o responsável, em 2016 foram registadas cerca de 800 mil dormidas em Fátima, sendo que no ano do Centenário das Aparições o crescimento será de cerca de 25%.

"O fator centenário teve esse efeito de crescimento. Depois de maio, tem havido muitos dias em que os hotéis estão em `overbooking`. Isso nunca acontecia. Acontecia apenas a 12 e 13 de maio, 12 e 13 de agosto e 12 e 13 de outubro. Agora, tem acontecido em muitos dias durante o ano, o que é fenomenal", realçou Domingos Neves.

Para o presidente da ACISO, seria ótimo manter o número de 2017 em 2018, mas "não será fácil".

"Queremos dar continuidade a este crescimento, mas que seja um crescimento em relação a 2016. Será difícil manter esse nível de crescimento, mas acredito que iremos aumentar substancialmente em relação a 2016", referiu.

Para tentar dar continuidade ao ritmo de crescimento, a ACISO procura apostar em novos mercados e "mercados emergentes", sendo um deles o mercado asiático, que "está a ter uma importância muito grande em Fátima".

Há cerca de 15 dias, a ACISO esteve num congresso na Coreia do Sul - terceiro maior mercado em termos de crescimento em linha com o Brasil - e, no início de 2018, estará nas Filipinas e na Índia, "mercados que têm estado a dar sinais de crescimento em Fátima", afirmou Domingos Neves.